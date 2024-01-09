Бизнес-центр на улице Варварской эвакуировали из-за пожара 9 января

Бизнес-центр на улице Варварской в Нижнем Новгороде эвакуировали днем 9 января из-за пожарной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, вызов поступил на адрес Варварская, 40 — причиной стало задымление в офисе. Сейчас идет эвакуация людей из здания, 70 человек уже вывели на улицу. К бизнес-центру стянуто несколько пожарных расчетов.
Административное здание, о котором идет речь, находится по соседству с роддомом № 1, в нем расположены десятки организаций: банк, страховая и туристическая компании, студии красоты, языковая школа и магазины. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.