В Самаре возбудили дело после нападения собак на девушку у метро

САМАРА, 9 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак на девушку в Самаре, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области на своей странице во «ВКонтакте».
По данным следователей, во вторник в соцсетях появилась информация о нападении собак на девушку около станции метро «Кировская». Этого бы не произошло, будь налажена должным образом работа по отлову бездомных животных, сочли в региональном СУСК РФ.
«По данному факту территориальным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, причин и условий его совершения. Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления.