Подросток получил тюремный срок в Павлодаре

«Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренным п. 1, 3, 5 ч. 3 ст. 297 (“Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”. — Прим. ред.) УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних».