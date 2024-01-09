Морозные, аварийные, ножевые: главные происшествия новогодних каникул в Петербурге

Коммунальные аварии и ДТП в Петербурге в праздники.
Главным новогодним сюрпризом для жителей Северной столицы стал внушительной силы мороз, который местами в городе переваливал за отметку в 0 градусов. 4 января Петербург вовсе побил суточный рекорд по температуре, установленный в 1950 году.
В особенно холодную погоду возрастает риск пожаров — об этом петербуржцам напоминали в МЧС. В ведомстве отчитались, что с 1 по 5 января произошло 57 случаев возгораний. Горели машины, дома, бани, балконы, свалка. Один пожар был зафиксирован в стриптиз-клубе. Из-за пожара два человека погибли, несколько пострадали и были госпитализированы.
Из разных районов Петербурга поступали сообщения об отключении света, воды и тепла. Причиной коммунальных аварий также стали холода. Например, в доме № 48, корпус 3, на улице Космонавтов прорвало трубу и жители остались без отопления. Трубы лопнули и в зданиях на проспекте Народного Ополчения и Белорусской улице — там затопило подъезды. Из-за экстренного отключения батарей прекращали работу ТЦ на проспекте Энергетиков и два торговых комплекса во Фрунзенском районе.
В Ленобласти без электричества осталось несколько садоводств. А в СНТ под Выборгом из-за обморожения скончался 60-летний капитан ВМФ. Пассажирам двух поездов пришлось добираться до Петербурга в вагонах без тепла.
Поножовщина и перестрелки в Петербурге в новогодние каникулы
На новогодних каникулах в Северной столице автомобилисты продолжали попадать в ДТП. На КАД произошло несколько массовых аварий, а после столкновения на перекрестке Зверинской и Большой Пушкарской горожанам понадобилась помощь медиков.
Во время застолий и алкогольных возлияний некоторые петербуржцы устраивали драки, поножовщины или вовсе перестрелки. Иногда такие эпизоды заканчивались печально. Например, на улице Пограничника Гарькавого 58-летний мужчина сделал замечание шумной компании, которая затем нанесла ему летальные увечья. Один петербуржец порезал другого ножом во время застолья. Таким же оружием убил отца восьмиклассник, который поссорился с отцом. Дело взяло на контроль городское управление СК.
В Выборге ранее судимый мужчина выстрелил в сожительницу из пистолета. Женщина не пострадала. В Петербурге же произошла другая криминально-бытовая история, но уже между бывшими возлюбленными. Женщина ранила мужчину в область паха из-за того, что он склонял ее к интимной близости. После этого она сама вызвала полицию.
Также в Северной столице в одной из квартир было совершено групповое изнасилование. Полиция ведет расследование.
В новогоднюю ночь были задержаны почти три тысячи мигрантов. Выяснилось, что около 600 из них нарушили требования российского законодательства.