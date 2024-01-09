Морозные, аварийные, ножевые: главные происшествия новогодних каникул в Петербурге

В новогодние каникулы в Петербурге кипела не только празднично-культурная жизнь. Из-за сильнейших морозов в разных частях города не выдерживала коммунальная инфраструктура. А некоторые граждане, поймавшие кураж при помощи возлияний, пополняли эпизоды криминальной хроники — была и поножовщина, и перестрелки, и драки. Увы, иногда с летальным исходом. Не обошлось и без массовых ДТП. Подробнее о самых значимых происшествиях в Северной столице с 1 по 8 января — в материале «ФедералПресс».