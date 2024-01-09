Житель Новосибирска пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета

«Восьмого января в 21.32 (17.32 мск) в супермаркете “Пятерочка”, расположенном на улице Ударная, бойцами ГБР-11 был задержан мужчина, сумевший с пятой попытки украсть мандаринку. В этот день он четыре раза приходил в магазин и пытался стащить новогодний фрукт, но его действия всякий раз пресекались. На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго — гвардейцы задержали его», — сообщает частное агентство безопасности «Гвардия».