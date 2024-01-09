Жителям Екатеринбурга сделают перерасчет за снижение тепла в 234 домах

По его словам, авария коснулась 234 жилых дома, восемь детских садов и две школы. Он отметил, что после ее устранения температура в помещениях поднялась с 18 до 20 градусов. Господин Гейко заверил, что объекты социальный сферы «находятся в работе, они не останавливались».



«Рекомендовано управляющим компаниям пройти по всем обращениям, которые поступали в управляющие компании по жителям, чтобы заактировать (составить акты.— “Ъ-Урал”), если была недопоставка тепла и осуществить перерасчет», — сказал он.



Владимир Гейко отметил, что повредился один из двух котлов котельной. «Вчера в 23:25 последние работы были проведены, котел запустили в работу, и температура носителя была повышена. Остановки теплоисточника не было, единственное, что были понижены параметры теплоносителя на подаче по системе отопления», — сказал он. Господин Гейко объяснил аварию «высоким износом», однако заверил, что котельная «была подготовлена к работе в зимних условиях».



Ранее СМИ сообщали, что в 324 домах в Екатеринбурге снизилось теплоснабжение из-за ремонтных работ в котельной «Южная».