Рахат Турлыханов вновь избил жену и избежал ареста

«В cпециализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрено дело в отношении Т. по факту нанесения побоев (часть 1−1 статьи 73−2 КоАП). Судом установлено, что в декабре прошлого года Т., устроив дома скандал, нанёс своей супруге побои. В суде Т. вину признал, в содеянном раскаялся, просил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что примирились с Т.», — уточнили в суде.