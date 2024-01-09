«Рядом оказался случайно»: в Перми прохожий спас людей из горящего дома

— В том районе я оказался совсем случайно, — рассказывает пермяк Алексей Васильев. — Сдал машину в автосервис — надо было масло заменить — и решил прогуляться. Еще подумал, пройти или трамвай подождать.
Проходя мимо дома по улице Героев Хасана, Алексей услышал крики о помощи, раздававшиеся с балкона второго этажа.
— Я подумал, что мужчина шутит и уже вовсю празднует Новый год, — рассказал Алексей. — Но потом на балкон вышли две девочки и две женщины — как позже я узнал, его жена и теща. А следом за ними повалили клубы дыма.
Мужчина сказал, что пожарных он вызвал, но в подъезд они с семьей выйти не смогли — там уже валил дым.
По решеткам первого этажа Алексей поднялся на балкон, по очереди взял на руки девочек и спустил их вниз. Потом вдвоем с хозяином квартиры они помогли выбраться его теще. Алексей довел ее до остановки, усадил на скамейку.
К этому времени к горящему дому подъехали первые пожарные, Алексей выбежал им навстречу. На ходу он начал стучать в окна первого этажа, громко крича о пожаре.
— Хорошо, что пожарные быстро приехали, дом старый с деревянными перекрытиями, там все бы заполыхало, — говорит пермяк.
Пожарные спасли еще двоих человек, выведя их по лестнице на свежий воздух, при помощи спасательных устройств.
В это время на остановке стояли люди и наблюдали, как горит дом.
— Пожарно-спасательное подразделение выяснило, что пожар начался на лестничной площадке, между первым и вторым этажами. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание с последующим горением электрокабеля, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — Задымление в подъезде обнаружила бдительная соседка, которая и сообщила об этом остальным жильцам.