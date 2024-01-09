В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас

Накануне он рассказал, что при выполнении боевых задач самолетом ВКС РФ над городом Рубежное «произошел нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250». Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали, никто не пострадал.
«Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-сапёрной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти», — говорится в сообщении.
Пасечник уточнил, что в целях безопасности на период инженерно-сапёрных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы. Администрация города помогла людям разместиться в пунктах временного размещения и обеспечила всех горячим питанием. Сегодня жители вернутся в свои дома.
«Ещё раз хочу сказать спасибо нашим военным и сотрудникам МЧС за слаженную работу! И отдельная благодарность сотрудникам администрации Рубежного за оперативную организацию эвакуации и помощь людям!» — написал Пасечник.