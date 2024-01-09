В ЛНР обезвредили нештатно сошедший авиационный боеприпас

Пасечник уточнил, что в целях безопасности на период инженерно-сапёрных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы. Администрация города помогла людям разместиться в пунктах временного размещения и обеспечила всех горячим питанием. Сегодня жители вернутся в свои дома.