В Воронеже прохожие помогли задержать вора до приезда полиции

В Советском районе Воронежа жители помогли полиции задержать подозреваемого в разбойном нападении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.
В полицию поступило сообщение от продавца торговой точки о том, что к магазину подошел неизвестный мужчина под видом покупателя. Гражданин просунул голову и руку в окно киоска и потребовал выручку, угрожая сотруднице павильона ножом.
Женщина стала звать на помощь прохожих. Люди подошли и удерживали злоумышленника до приезда сотрудников правоохранительных органов.