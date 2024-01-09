В Орле два беспилотника упали на объект ТЭК

«На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь», — говорится в публикации.
На месте ЧП работают экстренные службы.
Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал сохранять бдительность.
Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в небе над областным центром сработала система ПВО.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.