Верховный суд оставил в силе смертный приговор за убийство 3-летнего ребенка

МИНСК, янв — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил в силе смертный приговор Александру Таратута, который признан виновным в истязании и убийстве трехлетнего сына Семена.
Также оставлено в силе решение суда первой инстанции о 25 годах лишения своды матери убитого мальчика — Анастасии Таратута.
Приговор с момента провозглашения вступил в законную силу, оба осужденных могут обратиться с прошением о помиловании.
Согласно белорусскому законодательству, помиловать определенное лицо может президент Беларуси. На основании акта о помиловании осужденный может быть полностью или частично освобожден от наказания, либо освобожден от наказания условно. Также неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием.
Убийство ребенка.
Семейная пара из Слуцка, муж и жена Таратута, были задержаны сотрудниками милиции по подозрению в совершении убийства их младшего сына — трехлетнего Семена. По факту истязания и убийства ребенка с особой жестокостью было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемые регулярно издевались над мальчиком и били его.
Первый раз ребенка привезли в больницу с множественными следами побоев, когда ему было восемь месяцев. Тогда в отношении родителей со стороны правоохранительных органов не было принято никаких мер.
Суд над 37-летней матерью и 48-летним отцом проходил в Слуцке в октябре, он был открытым.
В отдельное уголовное производство было выделено дело о бездействии должностных лиц, его расследует Генеральная прокуратура.