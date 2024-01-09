В Фергане под колесами поезда погиб водитель Damas

В Алтыарыкском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в программе «Миллар».
Инцидент произошел на железнодорожном переезде, расположенном на 246 км между ж/д станциями «Алтыарык» и «Маргилан».
Сообщается, что водитель Damas ожидал открытия ж/д переезда, который был закрыт из-за приближающегося состава. В это время автомобиль Cobalt на скорости врезался в Damas. От удара Damas выкатился под приближающийся поезд.
Водитель Damas, получив несовместимые с жизнью травмы, скончался.
Виновник ДТП скрылся с места происшествия, не оказав необходимую помощь водителю Damas.
Отмечается, что в настоящее время водитель Cobalt задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК. Ведется следствие.