«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 546 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 538 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 223 единицы специальной военной автомобильной техники.