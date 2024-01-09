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При атаке на объекты ТЭК в Орловской области пострадали три человека

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Три человека пострадали при атаке беспилотников в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Скорая помощь
Источник: РИА "Новости"

«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», — говорится в публикации.

Клычков уточнил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, два человека от госпитализации отказались.

Ранее сегодня орловский губернатор сообщил, что два дрона упали на объект ТЭК в областном центре. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали.

По данным Минобороны, средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над Орловской областью и четыре — над Курской.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует повышенный уровень террористической опасности.