Экс-главе челябинского ПФР Чернобровину грозит 16 лет колонии

«Полагаю ориентировать суд признать Чернобровина виновным и по совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет строгого режима со штрафом в сумме 210 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 10 лет», — зачитал прокурор в зале суда.
Для заместителя Чернобровина, Рудольфа Зайцева, прокурор запросил 13 лет колонии. Ему определили штраф на сумму 85,5 млн рублей.
Своей вины подсудимые не признали. По данным прокуратуры, их изобличили Орехов, который уже отбывает срок в колонии, а также другие свидетели.
Следствие считает, что фигуранты дела нанесли федеральному бюджету ущерб в размере более 80 млн рублей.