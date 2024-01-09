Экс-главе челябинского ПФР Чернобровину грозит 16 лет колонии

«Полагаю ориентировать суд признать Чернобровина виновным и по совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет строгого режима со штрафом в сумме 210 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 10 лет», — зачитал прокурор в зале суда.