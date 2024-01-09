В Прикамье возобновили поиски пропавшей 13 лет назад 5-летней Кати Четиной

Поиск пропавшей в 2010-м году Кати Четиной возобновили в Прикамье, сообщает Ren.tv.
Ребёнок исчез в июне 2010 года. Тогда семья девочки отдыхала на берегу Сылвы. Несколько месяцев девочку активно искали, но найти смогли тапок и след от ноги, который вёл в противоположную от реки сторону. Родители были уверены, что девочку похитили, сообщает РИА Новости.
В декабре глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на контроль и затребовал доклад о нём.
59.RU цитирует слова отца Кати Четиной по поводу возможного возобновления поисков.
«Пока ни следователи, ни оперативные работники с нами на связь не выходили. Розыскное дело якобы не прекращали. Розыскное дело по поводу пропажи без вести находится в работе у МВД, и его закроют либо после того, как дочь найдут, либо по прошествии 15 лет, когда истечет срок давности. Уголовное же дело об убийстве малолетнего находится в СУ СК, и вот оно и приостановлено в связи с отсутствием обвиняемого», — сообщил изданию отец пропавшей девочки.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в СКР по поводу возможного возобновления дела.