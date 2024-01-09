В Прикамье возобновили поиски пропавшей 13 лет назад 5-летней Кати Четиной

«Пока ни следователи, ни оперативные работники с нами на связь не выходили. Розыскное дело якобы не прекращали. Розыскное дело по поводу пропажи без вести находится в работе у МВД, и его закроют либо после того, как дочь найдут, либо по прошествии 15 лет, когда истечет срок давности. Уголовное же дело об убийстве малолетнего находится в СУ СК, и вот оно и приостановлено в связи с отсутствием обвиняемого», — сообщил изданию отец пропавшей девочки.