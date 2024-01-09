СМИ сообщило в своем официальном Telegram-канале, что посты являются фейковыми и редакция не имеет к ним отношения.
В фейковом посте отмечалось, что 8 января в 19:00 в главном корпусе отеля произошел хлопок. Также утверждалось, что правоохранители и спасатели эвакуировали отдыхающих в отеле. Кроме того, комментарий якобы давало региональное ГУ МЧС.
Информацию с предупреждением о распространении фейков опубликовало Мининформ Крыма.
Татьяна Ручкина.
Власти Крыма назвали фейком взрыв и эвакуацию в отеле Mriya Resort& SPA в Ялте
В Telegram от имени «РИА Новости Крым» появилась информация о хлопке и эвакуации из отеля Mriya Resort& SPA в Ялте.
СМИ сообщило в своем официальном Telegram-канале, что посты являются фейковыми и редакция не имеет к ним отношения.