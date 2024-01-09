Суд на Урале арестовал охранника за стрим с оскорблениями российских военных

Он арестован на 10 суток по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.



«Оморьян вышел в прямой эфир 6 января со своим стримом и заявил, что, находясь на стороне Украины, отрезал шевроны и уши у российских солдат. Судя по голосу, Оморьян в этот момент был пьян. Полицейские смогли найти этого человека и задержать его 8 января», — передает издание.



Как рассказал изданию знакомый Артема Оморьяна, он работает в жилом комплексе на ресепшене, пропускает жителей. «Готов поехать в зону СВО и искупить свою вину кровью», — заявил он после задержания полицией.