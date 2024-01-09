В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива

ПЕРМЬ, 9 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после появления информации о гибели ребенка в бассейне банного комплекса в Перми в канун Нового года, сообщили РИА Новости в краевом СК.
Ранее в Telegram-канале издания Properm появилась информация, что в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва (Орджоникидзевский район Перми) захлебнулся ребенок: малыш пришел в заведение вместе с отцом, у которого был новогодний корпоратив, ЧП случилось, пока взрослые занимались приготовлением к празднику.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в ведомстве.
По данным электронной поисковой службы, в микрорайоне Гайва находится семь комплексов с саунами (почти все вместительностью 8−10 человек), во многих есть небольшие бассейны.