В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива

Ранее в Telegram-канале издания Properm появилась информация, что в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва (Орджоникидзевский район Перми) захлебнулся ребенок: малыш пришел в заведение вместе с отцом, у которого был новогодний корпоратив, ЧП случилось, пока взрослые занимались приготовлением к празднику.