Солиста группы «Щенки» доставили в суд в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Солист группы «Щенки» Максим Тесли (настоящая фамилия — Моисеенко), который вышел на сцену в одном носке в ночном клубе в Санкт-Петербурге, доставлен в Калининский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
«В Калининский районный суд Санкт-Петербурга доставили “героя с носком”. У нас он одет, чему мы очень рады», — говорится в сообщении.
На прикрепленном видео музыкант, одетый в оранжевый свитер и темные спортивные штаны, проходит в зал заседаний суда.
Суд, предположительно, рассмотрит административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), составленный на Тесли за выступление в клубе MOD в одном носке, которым были прикрыты его гениталии.
Как сообщается на странице группы «Щенки» в соцсети «ВКонтакте», родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), создана она была в 2014 году.