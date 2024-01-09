Солиста группы «Щенки» доставили в суд в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Солист группы «Щенки» Максим Тесли (настоящая фамилия — Моисеенко), который вышел на сцену в одном носке в ночном клубе в Санкт-Петербурге, доставлен в Калининский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.