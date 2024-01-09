Минобороны сообщило о восьми сбитых украинских беспилотниках

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.
В следующем посте ведомство сообщило о еще двух обезвреженных в Орловской и Курской областях беспилотниках.
Ранее главы регионов сообщили о работе ПВО и сбитых беспилотниках.
По словам главы Курской области Романа Старовойта, три беспилотника были сбиты в неназванных им районах, а четвертый — в Курчатовском районе.
Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что на территории Орла упали два беспилотника и повредили объект топливной энергетики. Три человека получили ранения, возник пожар, который был локализован.
Глава региона позже сообщил, что третий беспилотник упал на неживой объект в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа.