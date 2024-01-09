В молдавском селе две сестры 3 и 4 лет умерли из-за неисправной печи: Попытки обогреть жилье, когда газ недоступен большинству населения, приводят к жутким трагедиям

Трагедия произошла в молдавском селе, в районе Анений Ной: две маленькие девочки 3 и 4 лет найдены мертвыми в доме.
Двое детей умерли от отравления угарным газом. Трагедия произошла в селе Жамэна района Анений Ной.
Речь идет о двух сестрах трех и четырех лет. Около 13:54 их нашел отчим, 28-летний мужчина.
Он немедленно вызвал скорую помощь и заявил, что маленькие девочки могли отравиться угарным газом, исходящим от неисправной печи.
К сожалению, дети скончались до приезда скорой помощи, медицинская бригада смогла лишь констатировать их смерть.
По данному делу правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.
Источник: pulsmedia.md.