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В молдавском селе две сестры 3 и 4 лет умерли из-за неисправной печи: Попытки обогреть жилье, когда газ недоступен большинству населения, приводят к жутким трагедиям

Врачи скорой помощи только констатировали смерть малышек.
Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в молдавском селе, в районе Анений Ной: две маленькие девочки 3 и 4 лет найдены мертвыми в доме.

Двое детей умерли от отравления угарным газом. Трагедия произошла в селе Жамэна района Анений Ной.

Речь идет о двух сестрах трех и четырех лет. Около 13:54 их нашел отчим, 28-летний мужчина.

Он немедленно вызвал скорую помощь и заявил, что маленькие девочки могли отравиться угарным газом, исходящим от неисправной печи.

К сожалению, дети скончались до приезда скорой помощи, медицинская бригада смогла лишь констатировать их смерть.

По данному делу правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Источник: pulsmedia.md.

несчастный случай