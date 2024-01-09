Особо опасного преступника задержали в Алматинской области

8 января 2024 года в пресс-службе полиции Жетысуской области заявили, что подозреваемый в жестоком убийстве двух человек в Талдыкоргане объявлен в розыск. В распространяемом сообщении сказано, что полиция области разыскивает Игоря Балана, 1980 года рождения.