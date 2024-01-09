Особо опасного преступника задержали в Алматинской области

Известно, что мужчина скрывался от правоохранительных органов Узбекистана. В ориентировке стражей порядка соседней страны указано, что мужчина был объявлен в международный розыск за совершение мошенничества.
«Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Алматинской области задержан гражданин Д., 1969 года рождения, разыскиваемый правоохранительными органами соседней страны. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе временного содержания (ИВС) УП Карасайского района», — сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
8 января 2024 года в пресс-службе полиции Жетысуской области заявили, что подозреваемый в жестоком убийстве двух человек в Талдыкоргане объявлен в розыск. В распространяемом сообщении сказано, что полиция области разыскивает Игоря Балана, 1980 года рождения.