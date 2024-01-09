В Самаре разбираются в обстоятельствах хлопка газового баллона в жилом доме

В Самаре разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло 6 января 2024 года в жилом доме на 4-м Проезде. Там накануне Рождества в одной из квартир произошел хлопок газового баллона. Все случилось во время монтажа натяжных потолков. Уже установлена предварительная причина происшествия. Об этом стало известно на оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.
По словам врио начальника ГУ МЧС по Самарской области Алексея Степанова, хлопок газового баллона мог произойти из-за нарушения технологического процесса при выполнении работ. В результате оказались повреждены окна, входная дверь и перегородка между двумя квартирами. Пострадали четыре человека. Их госпитализировали в больницу им. Пирогова. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Глава региона поручил тщательно разобраться в случившемся, выяснить все обстоятельства и привлечь к ответственности виновных.
— Очень внимательно надо с этим разобраться. Через неделю — доклад по этой ситуации. Случай, к сожалению, не первый, когда проводятся работы с использованием сжиженного газа и инцидент происходит, — сказал Дмитрий Азаров.
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко отметил, что органы МСУ окажут помощь собственникам пострадавших квартир. Они посодействуют в подаче заявления на возмещение ущерба. Что касается владельца жилья, где велся ремонт, то в отношении него, как и в отношении тех, кто проводил работы, ведется расследование.
— Устанавливается, был ли заключен договор на монтаж потолков. Кроме того, собственник также несет ответственность за несоблюдение правил безопасности при проведении работ, так как происшествие подвергло риску всех проживающих в доме, — подчеркнул чиновник.