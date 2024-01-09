В Самаре разбираются в обстоятельствах хлопка газового баллона в жилом доме

В Самаре разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло 6 января 2024 года в жилом доме на 4-м Проезде. Там накануне Рождества в одной из квартир произошел хлопок газового баллона. Все случилось во время монтажа натяжных потолков. Уже установлена предварительная причина происшествия. Об этом стало известно на оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.