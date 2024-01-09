«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американских компаний на «Чебурашку»

По словам представителей «Союзмультфильма», японская корпорация заплатила $30 тыс. за передачу прав на Чебурашку, но роялти начисляла только от показа мультфильмов в кинотеатрах. Российская киностудия за десять лет не получила выплаты процентов от рекламной деятельности, поскольку продажа сувенирной продукции в договоре не прописана. Более того, TV TOKYO в 2015 году передала свою сублицензию компании Cheburashka Project LLP. В «Союзмультфильме» заявили, что не имеют данных об этой компании.