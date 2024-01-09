«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американских компаний на «Чебурашку»

Как сообщили в «Союзмультфильме», требуемая проверка уже проводится. В киностудии также отметили, что компания La Roubine не первый раз фигурирует в аналогичных разбирательствах. Ранее она пыталась доказать свои права на персонажей телестудии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.
Кроме того, российская киностудия заявила, что считает завершенным соглашение с японскими компаниями от 2005 года. Тогда компания Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha (ныне Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications, или TV TOKYO Communications Corporation) получила лицензию на мультфильмы и персонажей, в том числе на Чебурашку. Срок договора истекает в 2023 году и не будет продлен по решению киностудии.
По словам представителей «Союзмультфильма», японская корпорация заплатила $30 тыс. за передачу прав на Чебурашку, но роялти начисляла только от показа мультфильмов в кинотеатрах. Российская киностудия за десять лет не получила выплаты процентов от рекламной деятельности, поскольку продажа сувенирной продукции в договоре не прописана. Более того, TV TOKYO в 2015 году передала свою сублицензию компании Cheburashka Project LLP. В «Союзмультфильме» заявили, что не имеют данных об этой компании.