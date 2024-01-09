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В Краснодарском крае приезжий подросток повредил памятники на кладбище

Инцидент произошел в селе Воскресенском Отрадненского района.
Источник: Аргументы и факты

В Краснодарском крае приезжий подросток повредил памятники на кладбище.

Инцидент произшел в селе Воскресенском Отрадненского района. В полицию обратились местные жители, обнаружившие разгромленные могилы.

Как рассказали kuban.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, при проведении проверки полицейские установили, что к вандализму на кладбище причастен 13-летний житель Карачаево-Черкесской республики, находившийся в гостях у своих родственников. При опросе подросток не смог объяснить причины своего поступка.

Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет. А материальный ущерб предстоит возместить родителям подростка.

Напомним, ранее в станице Раздольной Кореновского района вандалы разгромили памятники на кладбище.