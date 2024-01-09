В Краснодарском крае приезжий подросток повредил памятники на кладбище.

Как рассказали kuban.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, при проведении проверки полицейские установили, что к вандализму на кладбище причастен 13-летний житель Карачаево-Черкесской республики, находившийся в гостях у своих родственников. При опросе подросток не смог объяснить причины своего поступка.