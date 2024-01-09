В Подольске 121 многоквартирный дом из 174 подключили к теплоснабжению

4 января в Подольске Московской области произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 174 домов. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.