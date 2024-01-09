В Нижнем Новгороде причиной коммунальных аварий стали аномальные морозы

Как отметил мэр, за период новогодних праздников с 31 декабря прошлого года по 8 января этого года на территории Нижнего Новгорода было зафиксировано 31 технологическое нарушение при подаче отопления и 18 нарушений горячего водоснабжения, это ниже, чем за аналогичный период прошлого года. «Причиной большинства технологических нарушений стала аномально холодная погода, которая держится в Нижнем Новгороде с начала этого года», — сообщил Шалабаев.