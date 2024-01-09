Большегруз с детскими электромобилями прибыл в Волгоград без документов

Все это было ввезено на территорию РФ без уплаты таможенных пошлин и налогов. Ориентировочно их рыночная стоимость составляет больше 10 млн. рублей. Как рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Александр Гурин, за 2023 год мобильными группами Астраханской таможни, которые работают также в Волгоградской области и Калмыкии, изъято более 60 тысяч единиц детских товаров. Это и роликовые коньки, и велосипеды, и шоколадные яйца. Без соответствующего контроля и экспертиз все это может представлять опасность при использовании.