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С рейса Калининград — Петербург высадили мужчину, который не прошёл культурную проверку и устроил бесчинство на борту

Агрессором оказался 40-летний житель Ленобласти.
Самолет авиакомпании "Россия"
Источник: РИА "Новости"

На борту самолёта, летевшего из Калининграда в Санкт-Петербург, 40-летний житель Ленобласти устроил скандал. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

«Транспортными полицейскими установлено, что 40-летний житель Ленинградской области во время посадки на борт самолёта стал вести себя агрессивно, использовал нецензурную лексику в адрес присутствующих, на замечания не реагировал. Командир воздушного судна принял решение об отстранении пассажира от полёта», — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в дежурную часть полиции. Возбуждено производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Нарушителю грозит до пятнадцати суток ареста.

Пьяная россиянка устроила дебош на летевшем из Антальи в Москву самолёте и занялась сексом с соседом.