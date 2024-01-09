С рейса Калининград — Петербург высадили мужчину, который не прошёл культурную проверку и устроил бесчинство на борту

«Транспортными полицейскими установлено, что 40-летний житель Ленинградской области во время посадки на борт самолёта стал вести себя агрессивно, использовал нецензурную лексику в адрес присутствующих, на замечания не реагировал. Командир воздушного судна принял решение об отстранении пассажира от полёта», — говорится в сообщении.