В Азове горела квартира в многоэтажке

Ростовская область, 9 января 2024. DON24.RU. В Азове потушили пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области. Сообщение о возгорании на улице Черноморской, 64, поступило в 14:36.