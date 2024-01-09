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В Азове горела квартира в многоэтажке

Ростовская область, 9 января 2024. DON24.RU. В Азове потушили пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области. Сообщение о возгорании на улице Черноморской, 64, поступило в 14:36.
МЧС
Источник: РИА "Новости"

К ликвидации привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава. Локализовать огонь удалось в 14:61, а ликвидировать в 15:05.

«Причина устанавливается. Пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.

МЧС
пожары