В Азове горела квартира в многоэтажке

К ликвидации привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава. Локализовать огонь удалось в 14:61, а ликвидировать в 15:05.
«Причина устанавливается. Пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.
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К ликвидации привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава. Локализовать огонь удалось в 14:61, а ликвидировать в 15:05.
«Причина устанавливается. Пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.