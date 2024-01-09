В Подмосковье возбудили дело после поджога релейного шкафа двумя подростками

В полицию на станции Люберцы от работников железной дороги поступило сообщение о сбое в работе релейного шкафа на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье. «Выехавшие на место стражи правопорядка выяснили, что шкаф вскрыли неизвестные, после чего подожгли. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы 2006 и 2008 годов рождения», — сказали в пресс-службе.