Водитель легкового авто погиб в ДТП под Минском

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в Минском районе в результате аварии, сообщили в УВД Миноблисполкома.
По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла во вторник 9 января около 13:15 на 19-м километре автодороги Р-65 «Заславль — Дзержинск — Озеро».
«По предварительной информации, 68-летний минчанин не справился с управлением, ввиду чего Toyota ушла в занос и перевернулась. В результате ДТП водитель погиб», — сказали в управлении.
Там также отметили, что погибший по медицинским показаниям был ограничен в праве вождения транспортных средств.
На месте работала следственно-оперативная группа, в настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.
Госавтоинспекция водителям напоминает, что авто нельзя управлять в болезненном или утомленном состоянии, а также под воздействием лекарств, которые снижают быстроту реакции и внимание.