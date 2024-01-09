Осужден казахстанец, который прокатил полицейского на капоте авто

Страж порядка получил телесные повреждения, проехав на машине более 150 метров. Напарник же бежал следом, понимая, что в машине находятся ещё двое пассажиров и применение табельного оружия может поставить их жизнь под угрозу. Остановить машину представилось только подоспевшему на помощь другому экипажу, который перекрыл движение для проезда.