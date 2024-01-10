«Хлеб пропитался кровью»: жена погибшего в ДТП приморца винит в этом экс-полицейского

В социальных сетях опубликовали видео смертельной аварии, которая унесла жизни трех человек в Фокино. Кадры по-настоящему пугают, ведь всего лишь спустя одну секунду после начала ролика Toyota Hilux Surf врезается в Toyota Corolla. Появилось также и обращение жены одного из погибших. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Напомним, что ДТП произошло в понедельник, 8 января. Случилось все на 96 километре автодороги «Артем — Находка — Порт Восточный», как отметили в полиции, данный участок не аварийный.
Водитель Toyota Hilux Surf выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Toyota Corolla. Авария забрала жизни трех человек, а именно двух автомобилистов и пассажира последней машины.
Случившееся вызвало ажиотаж у приморцев, особенно после того, как в сети появился комментарий супруги погибшего водителя Toyota Corolla. Женщина утверждает, что виновник аварии — бывший полицейский, который в тот роковой день сел за руль автомобиля будучи пьяным.
«Он в Фокино в лобовом ДТП несколько машин чуть не разбил, убегал от ДПС. Мой супруг повез парня за хлебом, а когда купили, поехали дальше. В это время на “Сурфе” на большой скорости в них и врезались. Переднюю часть машины всю снесло, все в крови, и хлебушек, который они взяли, тоже. Мой муж и пассажир погибли на месте, не приходя в сознание», — дрожащим голосом рассказывает женщина.
По ее словам, в мае ее погибшему супругу исполнилось бы 53 года.
«Почему из-за него погибли две безвинные души? За что? Только что мой супруг был, а теперь его уже нет. Мой муж был хорошим человеком, все его знали под именем Колянба. Как дальше жить?».
Стоит отметить, что пока редакции информацию о пьяном бывшем полицейском за рулем Toyota Hilux Surf в УМВД не подтвердили.