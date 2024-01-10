«Хлеб пропитался кровью»: жена погибшего в ДТП приморца винит в этом экс-полицейского

«Он в Фокино в лобовом ДТП несколько машин чуть не разбил, убегал от ДПС. Мой супруг повез парня за хлебом, а когда купили, поехали дальше. В это время на “Сурфе” на большой скорости в них и врезались. Переднюю часть машины всю снесло, все в крови, и хлебушек, который они взяли, тоже. Мой муж и пассажир погибли на месте, не приходя в сознание», — дрожащим голосом рассказывает женщина.