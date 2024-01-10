Полицейские Уссурийска задержали разбойника, угрожавшего ножом женщине

По данным ведомства, в дежурную часть отдела МВД России Уссурийска обратилась 30-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал у нее 5 тысяч рублей и два сотовых телефона. Кроме того, он заставил потерпевшую разблокировать телефон и войти в онлайн-приложение банка. Со счёта женщины разбойник снял 40 тысяч рублей.