Полицейские Уссурийска задержали разбойника, угрожавшего ножом женщине

В Уссурийске полицейские задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на женщину, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
По данным ведомства, в дежурную часть отдела МВД России Уссурийска обратилась 30-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал у нее 5 тысяч рублей и два сотовых телефона. Кроме того, он заставил потерпевшую разблокировать телефон и войти в онлайн-приложение банка. Со счёта женщины разбойник снял 40 тысяч рублей.
«Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали 26-летнего мужчину, которого доставили в отдел МВД России по Уссурийску для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении ведомства.
В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.