Штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили опорники и живую силу ВСУ на донецком направлении

«Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа — оценка “отлично”», — рассказал летчик Су-25, которого цитирует Минобороны.