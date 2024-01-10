Штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили опорники и живую силу ВСУ на донецком направлении

Уточняется, что, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.