«Наша больница, находящаяся в нескольких часах езды от места боевых действий, ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых военнослужащих. Моя команда проводит порядка 50−100 хирургических операций за одни сутки. Многие из этих процедур представляют собой ампутации», — рассказал ABC News главный врач больницы им. Мечникова в городе Днепр (ранее — Днепропетровск) Сергей Рыженко.
По его словам, в одной только больнице Днепра с 24 февраля 2022 года были ампутированы конечности как минимум 3 тыс. военнослужащим ВСУ.
Как указывает телеканал со ссылкой на оценки других медиков, в месяц погибают или получают тяжелые ранения порядка 30 тыс. украинских военных.
7 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за время военного конфликта с Россией ВСУ потеряли убитыми и тяжелоранеными около 500 тыс. военнослужащих. Он призвал украинские власти назвать официальное число погибших в конфликте, чтобы прекратить дискуссии о необходимости дополнительной мобилизации. По его мнению, проведение на Украине новых масштабных мобилизационных мероприятий в настоящее время «жизненно необходимо» и не должно вызывать никаких вопросов.
Александр Кислов