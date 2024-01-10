ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ увеличилось на 30% за последние недели

7 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за время военного конфликта с Россией ВСУ потеряли убитыми и тяжелоранеными около 500 тыс. военнослужащих. Он призвал украинские власти назвать официальное число погибших в конфликте, чтобы прекратить дискуссии о необходимости дополнительной мобилизации. По его мнению, проведение на Украине новых масштабных мобилизационных мероприятий в настоящее время «жизненно необходимо» и не должно вызывать никаких вопросов.