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На перевале Камчик произошло ДТП с участием грузовика: погибли два человека

В кабине грузовика после столкновения с железным разделителем дороги вспыхнул пожар. Водитель и его пассажир скончались на месте.
На перевале Камчик произошло ДТП с участием грузовика: погибли два человека
Источник: СБДД МВД

9 января примерно в 20:30 на 225-м километре автодороги А-373, проходящей по территории Папского района Наманганской области, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба СБДД МВД.

36-летний водитель грузового автомобиля Chacman, потеряв управление, на скорости влетел в железный разделитель дороги, после чего грузовик перевернулся.

ДТП спровоцировало в грузовом автомобиле пожар. Его оперативно потушили.

Водитель грузовика и его пассажир скончались на месте происшествия.

Проводится доследственная проверка.