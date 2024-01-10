На перевале Камчик произошло ДТП с участием грузовика: погибли два человека

9 января примерно в 20:30 на 225-м километре автодороги А-373, проходящей по территории Папского района Наманганской области, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба СБДД МВД.
36-летний водитель грузового автомобиля Chacman, потеряв управление, на скорости влетел в железный разделитель дороги, после чего грузовик перевернулся.
ДТП спровоцировало в грузовом автомобиле пожар. Его оперативно потушили.
Водитель грузовика и его пассажир скончались на месте происшествия.
Проводится доследственная проверка.