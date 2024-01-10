Хабаровчанин вернулся из Таиланда, чтобы сесть на шесть лет

Намедни сотрудникам уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску стало известно, что мужчина может вернуться в Хабаровск. Совместно с коллегами из Управления на транспорте МВД России по ДФО и пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, они провели комплекс оперативных мероприятий и задержали мужчину в аэропорту, когда тот прилетел из Королевства Таиланд.