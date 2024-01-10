Хабаровчанин вернулся из Таиланда, чтобы сесть на шесть лет

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали жителя краевого центра, более шести лет находившегося в международном розыске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В 2015 году, еще проживая в России, будучи директором коммерческой фирмы, гражданин обналичивал деньги, предоставляя в банки лично изготовленные поддельные платежные поручения о перечислении денег в адрес контрагентов за якобы проведенные работы или оказанные услуги.
В 2017 году в отношении фигуранта Следственная часть СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
После всех совершенных злодеяний 54-летний мошенник сбежал от органов предварительного следствия, покинув пределы России и скрывшись в Королевстве Таиланд. По решению суда гражданин был объявлен в федеральный, а затем — в международный розыск с заочным избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Намедни сотрудникам уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску стало известно, что мужчина может вернуться в Хабаровск. Совместно с коллегами из Управления на транспорте МВД России по ДФО и пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, они провели комплекс оперативных мероприятий и задержали мужчину в аэропорту, когда тот прилетел из Королевства Таиланд.
По данным оперативников, все шесть лет мужчина постоянно проживал в Таиланде, работая в сфере строительства. Однако, ничто не вечно: у него истек срок действия заграничного паспорта и подозреваемый вынужден был вернуться в Россию.
В настоящее время хабаровчанин содержится в следственном изоляторе.