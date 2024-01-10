Вопил, что расправится с родным отцом: мужчина спас сына и получил за это удар ножом в Хабаровском крае

По некоторым данным, мужчина злоупотреблял токсикоманией, поэтому в момент вспышки агрессии он мог находиться под действием веществ. Его отец говорил, что по всем признакам в момент нападения сын будто был в таком состоянии. Но этот факт доказать не удалось, поэтому его поведение объяснили злоупотреблением алкоголем. Хотя в поддержку версии о токсикомании говорит и прошлое мужчины. Ранее он уже привлекался к ответственности за применение насилия при грабеже и отбывал наказание в местах лишения свободы. Причиной прошлого преступления стало в том числе употребление запрещенных веществ.