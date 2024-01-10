Вопил, что расправится с родным отцом: мужчина спас сына и получил за это удар ножом в Хабаровском крае

Спасение родного сына едва не стоило мужчине жизни. 31-летний Сергей* напал на отца после того, как тот помешал ему поджечь дом. Он во весь голос кричал, что убьет родственника, и бросался на него с ножом, пока на помощь мужчине не пришли соседи. Они повалили Сергея на землю и держали его до приезда полиции.
«Я ВАС УБЬЮ»
Сергей и Ольга* некоторое время жили с родителями в селе Кальма Ульчского района. Позже гражданские супруги перебрались в Хабаровск, где проводили большую часть времени. Осенью прошлого года пара вернулась в родное село на время путины. Они остановились в доме, где проживали раньше. Недалеко от них на той же улице жил отец Сергея — Михаил*.
Размеренная жизнь в селе резко прервалась в один из сентябрьских дней. Ольга вышла во двор дома, к ней подошел гражданский супруг. В его глазах читалось безумие. Мужчина достал самодельный охотничий нож, направил его в сторону сожительницы и закричал, что убьет ее. Он толкнул женщину, отчего та упала на землю. Сергей замахнулся ножом и попытался ударить Ольгу, но она успела схватить лезвие рукой, поранив ладонь.
Собравшись с силами, женщина оттолкнула нападавшего и побежала к отцу Сергея. Она рассказала ему, что произошло, и тогда они вместе отправились обратно к дому. В это время Сергей уже шел им навстречу. Заметив Ольгу и Михаила, он махнул ножом в их сторону, снова закричав об убийстве. Мужчина рванул вперед, поэтому им больше ничего не оставалось, кроме как бежать от него.
Ольга кинулась к соседке, которая сразу оказала женщине первую помощь. Михаил же решил не отступать. Он подобрал на дороге большую палку и направился к сыну. Сергей убежал к себе и запер все двери. Подойдя к дому, Михаил не смог открыть дверь и заглянул в окно. Он заметил, что сын пытается поджечь дом, но попасть внутрь никак не мог. Скоро подошла соседка и помогла ему выбить двери.
В конце концов отец с соседкой смогли повалить Сергея на землю, но тот никак не отпускал нож. Скоро возле дома собрались другие жители села, которые помогли обезоружить агрессора. Они держали мужчину, пока не приехала полиция.
ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ
После случая с нападением Сергея взяли под стражу. На него завели дело по статьям о покушении и угрозе убийством.
— Экспертиза установила, что он был вменяемый. Свою вину мужчина не отрицает. Свои действия в отношении отца он объяснил желанием уйти из жизни, чему тот помешал. А причину нападения на сожительницу он не помнит. По его словам, он планировал ее только напугать, но убивать не хотел, — рассказал «КП» — Хабаровск" заместитель прокурора Ульчского района Хабаровского края Тарас Лабцов.
По некоторым данным, мужчина злоупотреблял токсикоманией, поэтому в момент вспышки агрессии он мог находиться под действием веществ. Его отец говорил, что по всем признакам в момент нападения сын будто был в таком состоянии. Но этот факт доказать не удалось, поэтому его поведение объяснили злоупотреблением алкоголем. Хотя в поддержку версии о токсикомании говорит и прошлое мужчины. Ранее он уже привлекался к ответственности за применение насилия при грабеже и отбывал наказание в местах лишения свободы. Причиной прошлого преступления стало в том числе употребление запрещенных веществ.
Прокуратура уже утвердила обвинение в отношении Сергея и передала материалы дела в суд. В ближайшее время пройдет слушание, и мужчине выберут наказание.
*Все имена изменены.