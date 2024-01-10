Экс-чиновник мэрии Омска ответит в суде за взятку

Об этом рассказали в прокуратуре региона.



По версии следствия, в марте 2023 года в одном из омских кафе чиновник получил от представителя коммерческой фирмы взятку 970 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за способствование заключению концессионного соглашения о реконструкции здания Центрального рынка, а в дальнейшем — его аренды по заниженной цене в целях выкупа.



Подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов. По ходатайству следствия суд наложил обеспечительные арест на их имущество на общую сумму более 12 млн руб.