Об этом рассказали в прокуратуре региона.
По версии следствия, в марте 2023 года в одном из омских кафе чиновник получил от представителя коммерческой фирмы взятку 970 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за способствование заключению концессионного соглашения о реконструкции здания Центрального рынка, а в дальнейшем — его аренды по заниженной цене в целях выкупа.
Подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов. По ходатайству следствия суд наложил обеспечительные арест на их имущество на общую сумму более 12 млн руб.
Экс-чиновник мэрии Омска ответит в суде за взятку
В Омске рассмотрят уголовное дело бывшего замдиректора департамента имущественных отношений городской администрации и представителя коммерческой фирмы, которые обвиняются соответственно в получении и даче взятки.
Об этом рассказали в прокуратуре региона.