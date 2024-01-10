На трассе в Башкирии погиб 16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр

Стала известна личность погибшего в лобовой аварии с фурой 16-летнего подростка. Напомним, юноша за рулем ВАЗ-2109 ехал вместе с другом по трассе М-5, когда на 1356 километре не справился с управлением и влетел во встречную фуру. От тяжелых травм подросток умер на месте, его 14-летний пассажир получил тяжелые увечья и был госпитализирован в больницу.