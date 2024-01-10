Шеф, всё пропало! Мошенники атакуют нижегородцев от имени начальства

«Сейчас мы активно боремся с фактом подмены номеров, когда звонят подчинённым якобы с номера начальника. Операторы связи блокируют так называемые номера-перевёртыши из-за рубежа, но мессенджеры мошенники продолжают взламывать, — говорит заместитель начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Нижегородской области майор полиции Роман Раскатов. — Срабатывает психологический фактор, и люди исполняют просьбы, в том числе перечисляя деньги, считая, что их об этом просит реальный начальник».