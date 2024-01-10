Шеф, всё пропало! Мошенники атакуют нижегородцев от имени начальства

Как не отдать последнее неизвестно кому, разбирался nn.aif.ru.
Типичный «развод».
Руководители различных учреждений городского округа Арзамас в ноябре 2023 года начали получать странные сообщения якобы от мэра города Александра Щёлокова. Градоначальник писал подчинённым о предстоящих проверках силовиков и добавлял: с вами свяжется по этому поводу нужный человек. «Типичный “развод” нашего времени. Контакт состряпан, фотография из Сети. Не обманывайтесь. Будьте бдительны!» — оперативно предупредил в своём Telegram-канале о новой мошеннической схеме Александр Щёлоков.
В том же Telegram состряпали и липовый аккаунт областного министра информполитики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Полины Буяновой. От имени министра кто-то писал руководителям СМИ, пытаясь давать указания.
Подлинная Полина Буянова попросила коллег быть бдительными, тем более что все знают её настоящую манеру общения, а анонимы её не смогли сымитировать. Министр также напомнила: мошенники умеют создавать аккаунты с названиями государственных учреждений, ФСБ и МВД, но верить сообщениям с таких номеров не надо.
Злоумышленники не стеснялись писать подчинённым и от лица заместителя губернатора Андрея Гнеушева. Чиновник сообщил об этом в соцсети. С фейкового аккаунта неизвестные информировали потенциальных жертв, что с ними свяжется некий куратор.
«Всегда есть возможность сравнить псевдоресурс с моим настоящим аккаунтом — перепроверить имя пользователя или номер телефона, с которого вам пишут», — предупреждал настоящий заместитель губернатора.
Можно предположить, что «кураторы» предупредят адресатов о предстоящей проверке силовиков и попросят куда-то перевести деньги, чтобы «решить вопрос» или «отблагодарить» ревизоров.
Новые рычаги воздействия.
Когда одна схема работы перестаёт быть эффективной, поскольку потенциальные жертвы уже знают её алгоритм, мошенники придумывают новые рычаги воздействия. Чтобы это было массово, они подбирают тематику психологического давления, которая подойдёт большинству.
«Сейчас мы активно боремся с фактом подмены номеров, когда звонят подчинённым якобы с номера начальника. Операторы связи блокируют так называемые номера-перевёртыши из-за рубежа, но мессенджеры мошенники продолжают взламывать, — говорит заместитель начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Нижегородской области майор полиции Роман Раскатов. — Срабатывает психологический фактор, и люди исполняют просьбы, в том числе перечисляя деньги, считая, что их об этом просит реальный начальник».
Чтобы не попасться на удочку, Роман Раскатов советует прервать подобное общение под любым благовидным предлогом и перезвонить руководителю на хорошо известный вам телефон. Другой вариант — обратиться в его официальную приёмную и уточнить полученную информацию.
Если вас всё же убедил лжебосс и вы стали жертвой мошенников, в любом случае идите в полицию! Нужно также уведомить ваш банк о том, что против вас было совершенно противоправное действие.
«Большинство кол-центров, откуда поступают мошеннические звонки, расположены на территории недружественных России государств, — продолжает эксперт. — У этих людей нет моральных ограничений и есть цель — обмануть. Без разницы кого — бабушку или государственного служащего».