Донские следователи начали проверку из-за гибели двух детей подо льдом

Несчастье произошло 9 января в Матвеево-Курганском районе, в селе Авило-Успенка. Двое детей, брат и сестра, вышли на тонкий лёд водоёма, провалились и не смогли выбраться самостоятельно. Тело 8-летней девочки очевидцы достали почти сразу, её 6-летнего брата пришлось искать, однако его вскоре тоже обнаружили с признаками утопления.