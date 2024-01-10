Донские следователи начали проверку из-за гибели двух детей подо льдом

Донские следователи начали проверку из-за гибели детей подо льдом. Подробности трагедии рассказали в СУ Следкома России по Ростовской области.
Несчастье произошло 9 января в Матвеево-Курганском районе, в селе Авило-Успенка. Двое детей, брат и сестра, вышли на тонкий лёд водоёма, провалились и не смогли выбраться самостоятельно. Тело 8-летней девочки очевидцы достали почти сразу, её 6-летнего брата пришлось искать, однако его вскоре тоже обнаружили с признаками утопления.
«Проводится доследственная проверка по факту гибели двух малолетних детей 2017 и 2015 года рождения в результате утопления в воде», — сообщили в региональном следственном управлении.
Как добавили в прокуратуре Ростовской области, к месту ЧП также выехал и. о. прокурора района Александр Попов. Ход и результаты процессуальной проверки надзорный орган взял на контроль.