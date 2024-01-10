В Ростовской области в ДТП погиб 41-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла днем 9 января на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск».
По информации ведомства, 40-летняя женщина за рулем «Форд Куго» двигалась в сторону Ростова-на-Дону. В какой-то момент она потеряла управление и выехала на полосу встречного движения. Иномарка на всей скорости влетела в автомобиль «ВАЗ-2114», под управлением 41-летнего водителя.
От сильного удара автомобиль сильно смяло. От полученных травм водитель отечественного авто скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Водителя иномарки доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.