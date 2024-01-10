Дело по экс-главе Минздрава Приангарья начнут рассматривать сегодня в суде

Кроме того, в декабре 2021 года обвиняемый получил 1 млн рублей взятки за подписание документов о продлении полномочий одному из руководителей подведомственных медучреждений. В феврале 2022 года он незаконно получил 7 млн рублей от руководителей коммерческой организации за предоставление конкурентных преимуществ на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для нужд 35 учреждений здравоохранения региона.