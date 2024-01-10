Дело по экс-главе Минздрава Приангарья начнут рассматривать сегодня в суде

Уголовное дело по обвинению в ряде коррупционных преступлений бывшего министра здравоохранения Якова Сандакова начинают рассматривать в Кировском районном суде. Как сообщается в судебном делопроизводстве на сайте суда, первое заседание назначено на сегодня, 10 января. Добавим, что экс-чиновника обвиняют в получении взятки, отмывании денег, халатности и злоупотреблении полномочиями, пишет ИА IrkutskMedia.
Материалы уголовного дела поступили в суд 27 декабря. Со стороны обвинения выступает прокурор Иркутской области Андрей Ханько. Добавим, согласно сайту суда, фигурантами дела помимо бывшего министра также являются Дмитрий Кондрашов и Кристина Культихина. По данным Rusprofile, первый является учредителем нескольких компаний, в том числе по оптовой торговле фармацевтической продукцией, вторая — генеральным директором ООО «АБ Лабс», занимающимся торговлей оптовой фармацевтической продукцией. Их обвиняют в мошенничестве.
Также в 2021 году он предоставил аффилированной коммерческой организации информацию о предстоящей закупке медоборудования для областной клинической больницы, со0здал для компании конкурентные преимущества. В результате в медучреждение поставили оборудование по заведомо завышенной стоимости, бюджету региона причинен ущерб на более 18 млн рублей.
Кроме того, в декабре 2021 года обвиняемый получил 1 млн рублей взятки за подписание документов о продлении полномочий одному из руководителей подведомственных медучреждений. В феврале 2022 года он незаконно получил 7 млн рублей от руководителей коммерческой организации за предоставление конкурентных преимуществ на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для нужд 35 учреждений здравоохранения региона.
Для легализации полученных денег обвиняемый приобрел квартиру в Москве за более чем 8 млн рублей.