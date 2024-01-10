В Хабаровске загорелся трамвайный вагон

В Хабаровске на территории трамвайного депо загорелся вагон. О происшествии стало известно утром 10 января. Пожарные расчеты оперативно отправились по адресу Краснореченская, 96. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие огнеборцы увидели отдельно стоящий вагон, объятый пламенем. Пламя удалось потушить. Никто из людей не пострадал. Причины установят в ходе проверки, которую проведут сотрудники Госпожнадзора.