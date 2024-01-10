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В Ташкенте пьяный мужчина избил сиделку своей матери

В отношении гражданина, нанесшего побои, возбуждено уголовное дело.

7 января в Ташкенте мужчина жестоко избил женщину, ухаживавшую за его матерью. Об этом сообщили блогеру Исламу Капарзо родственники пострадавшей.

По их словам, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой и стал избивать женщину. Она смогла вырваться и убежать.

В настоящее время женщина находится в больнице.

Как сообщили UzNews.uz в пресс-службе столичного ГУВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РУз (Умышленное легкое телесное повреждение). Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.