В Ташкенте пьяный мужчина избил сиделку своей матери

7 января в Ташкенте мужчина жестоко избил женщину, ухаживавшую за его матерью. Об этом сообщили блогеру Исламу Капарзо родственники пострадавшей.
По их словам, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой и стал избивать женщину. Она смогла вырваться и убежать.
В настоящее время женщина находится в больнице.
Как сообщили UzNews.uz в пресс-службе столичного ГУВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РУз (Умышленное легкое телесное повреждение). Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.